Gli abeti abbattuti dall’uragano in Veneto e Trentino diventano alberi di Natale | dove

Dolomiti - Gli abeti distrutti dal vento diventano alberi di Natale : Dolomiti, gli abeti distrutti dal vento diventano alberi di Natale L’iniziativa della Coldiretti per aiutare le delle zone colpite dal maltempo e regalare una seconda vita alle piante abbattute dal vento Parole chiave:

QueGli analfabeti che hanno annullato la mostra "Porno per bambini" : E così nella civilissima e progredita Milano è stata annullata la mostra "Porno per bambini" a causa di un'epidemia di analfabetismo funzionale. Sarebbe bastato saper leggere per accorgersi che il titolo della mostra non significava "Porno con bambini", quindi non aveva nessuna delle implicazioni pe

Diabete e Glicemia alta - fatalismo o casualità? Ecco i quattro tipi di diabetici : Il Diabete è una delle patologie più diffuse tra le popolazione dei paesi maggiormente sviluppati, ma esistono diversi tipi di diabetici, quattro per la precisione. Ci sono i “cittadini fatalisti“, convinti che avere il Diabete non dipenda da loro e che non credono che adottare uno stile di vita sano possa fare la differenza anche in quanto la vita nelle città lo rende quasi impossibile, e “i giovani preoccupati ma ...

Diabete : 1 persona su 3 è diabetica ma non sa di avere la Glicemia alta : Nonostante i numeri siano allarmanti, è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con Diabete, oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un Diabete di tipo 1, ovvero quello autoimmune, nel 2017 ci sono stati, a livello globale, quattro milioni di morti, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone con Diabete, resta una patologia poco conosciuta, sottostimata, a volte preda di ‘fake news’, e quindi le cure possono ...

La sottile differenza tra Di Maio e Di Majo che Gli analfabeti funzionali non colgono : Il rischio c'è, ammettiamolo. Quante volte in questi mesi ci è capitato, leggendo dichiarazioni di esponenti del governo gialloverde, di pensare che fosse solo uno scherzo. Magari una parodia perfettamente riuscita. Invece no. Dal “tunnel del Brennero” alla “manina” di Luigi Di Maio, passando per l'

Palermo - diabetici ogni domenica allo stadio : 'Lo sport ci miGliora' : "Lo sport, il movimento, anche una semplice passeggiata sono fondamentali per i diabetici - afferma Francesco Gallo, che guida la sezione siciliana dell'Aniad, l'associazione nazionale atleti ...