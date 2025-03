Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 2-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Termina lungo l’attacco in back di40-0 Servizio ad uscire e dritto vincente dalla parte opposta.30-0 Ancora bravoa contenere sul rovescio e a contrattaccare alla prima occasione utile.15-0 Prima vincente per l’italiano2-0: si ferma in rete la volee bassa di De. Bravoa reggere lo scambio sulla diagonale del rovescio e a mantenere basso il passante in back30-40 Ace, il primo della partita per l’australiano che ha servito una traiettoria velenosa ad uscire.15-40 Prima al centro vincente per De. Scappa la risposta bloccata del0-40risponde bene con il rovescio, gira intorno alla palla e verticalizza con il dritto0-30 Splendido rovescio lungolinea dell’italiano che in precedenza aveva riaperto lo scambio con un chirurgico lob.