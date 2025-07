Helena Prestes festeggia il compleanno: tra moda e televisione, il fascino di una donna poliedrica. Oggi si festeggia il compleanno di Helena Prestes, modella, attrice brasiliana che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano grazie al suo carisma, alla sua eleganza naturale e a una grinta che la distingue in ogni ambito della sua vita. In un mondo dove spesso si √® chiamati a scegliere una sola strada, Helena dimostra che √® possibile brillare su pi√Ļ fronti: dalle passerelle internazionali alla televisione italiana. Leggi anche¬† ‚ÄúLa Forza della Perseveranza‚ÄĚ: il manuale di Francesco Galardo che insegna a non mollare Gli speciali auguri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Un giorno speciale per Helena Prestes: la dedica di Javier