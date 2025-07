tra ascolti da record e confronti infuocati dalla prossima settimana il viaggio nei sentimenti condotto da filippo bisciglia raddoppia e va in onda due volte fino al gran finale

D omani va in onda una nuova puntata di Temptation Island 2025, la terza, è chi ancora non ha fatto la spesa non dimentichi di comprare i popcorn. La nuova tappa del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sarà un’overdose di dramma puro, che farà dimenticare tutto quello che è successo finora. L’asticella si alza, il caos sarà totale. Temptation Island 2025: coppie, tentatrici e tentatori X Leggi anche › Le pagelle della seconda puntata di “Temptation Island 2025”: Simone ammette i tradimenti. E non è il solo Temptation Island 2025, ascolti record e raddoppio, anticipazioni terza puntata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it