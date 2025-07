Zelda ecco gli interpreti di Link e Zelda nel film live action di Nintendo e Sony Pictures

Ci siamo: sono stati rivelati i nomi degli interpreti dell'eroico Link e della principessa Zelda per il film dal vero di Legend of Zelda, in preproduzione presso la Sony Pictures e Nintendo. Si tratta di Benjamin Evan Ainsworth e Bo Bragason. Dirige Wes Ball, come sappiamo.

Zelda, ecco gli interpreti di Link e Zelda nel live action di Nintendo e Sony Pictures - Ci siamo: sono stati rivelati i nomi degli interpreti dell'eroico Link e della principessa Zelda per il film dal vero di Legend of Zelda, in preproduzione presso la Sony Pictures e Nintendo.

Zelda, ecco gli interpreti di Link e Zelda nel live action di Nintendo e Sony Pictures - Ci siamo: sono stati rivelati i nomi degli interpreti dell'eroico Link e della principessa Zelda per il film dal vero di Legend of Zelda, in preproduzione presso la Sony Pictures e Nintendo. Da comingsoon.it

Nintendo svela gli attori di Link e Zelda nel film live action - action di The Legend of Zelda: Link e Zelda saranno interpretati da due attori emergenti poco conosciuti al pubblico. msn.com scrive