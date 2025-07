Borsa | Europa in cauto rialzo con Wall Street Milano +0,12%

Le Borse europee si muovono in cauto rialzo dopo l'avvio di Wall Street dove in calo c'√® solo l'indice S&P 500 che alla vigilia ha superato infraday il massimo della soglia dei 6.300 punti. Alla luce del dato sull' inflazione Usa si √® sviluppata l'idea che la Fed possa ridurre i tassi quest'anno e si sono sono rilevate buone le trimestrali delle grandi banche americane. In Europa la migliore √® Francoforte (+0,53%), poco mosse invece Parigi (+0,07%), zavorrata da Renault (-1,7%) all'indomani del taglio degli obiettivi, e Milano (+0,12%) dove la peggiore √® Stellantis (-4%). Sul podio invece c'√® Tim (+2,1%) insieme a Ferrari (+1,62%) e Amplifon (+1,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Europa in cauto rialzo con Wall Street, Milano +0,12%

Borsa: l'Europa apre in cauto rialzo, Londra +0,3% - Avvio in cauto rialzo per le Borse europee alla vigilia della riunione della Fed. Londra ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,32%, Parigi dello 0,2% e Francoforte dello 0,18%.

