Sopravvissuta 12 giorni nelle lande australiane bevendo acqua piovana | la storia di Carolina Wilga

Si chiama Carolina Wilga, ha 26 anni, è di nazionalità tedesca ed è sopravvissuta 12 giorni nel deserto australiano, dopo che il van a bordo del quale viaggiava è finito in un dirupo. Era partita da turista, con il suo spirito avventuriero, alla volta del selvaggio continente. Dopo l’incidente, è sopravvissuta bevendo acqua piovana ed è stato ritrovata solo 12 giorni più tardi. La storia di Carolina Wilga, l’avventura «into the wild» e l’incidente potenzialmente mortale. Era stata vista l’ultima volta dal commesso di un supermarket dell’Australia occidentale, non lontano da Beacon, il piccolo insediamento verso cui stava viaggiando a bordo del suo furgone. 🔗 Leggi su Open.online

Australia, 26enne tedesca dispersa per 12 giorni nell’outback: miracolosamente sopravvissuta - Dispersa nell’entroterra australiano: salva dopo 12 giorni Carolina Wilga, backpacker tedesca. È stata definita una sopravvivenza miracolosa quella di Carolina Wilga, una ragazza tedesca di 26 anni che ha resistito 12 giorni da sola in una zona remota dell’ Australia Occidentale, dopo essersi smarrita durante un viaggio in van.

“Ho bevuto da pozzanghere e dormito in una caverna, sono grata di essere sopravvissuta”: parla Carolina Wilga, la turista rimasta 12 giorni nel deserto australiano dopo un incidente - “Sono oltremodo grata di essere sopravvissuta. Grazie Australia — sei meravigliosa”. Con queste parole e la foto di un letto d’ospedale a Perth sommerso da torte e cesti di frutta, Carolina Wilga, turista tedesca di 26 anni, ha messo fine a un’angoscia che ha tenuto con il fiato sospeso l’Australia e la Germania.

L'incidente poi il 12 giorni con l'acqua piovana: così la turista è sopravvissuta nel bush australiano - Una vicenda incredibile, quella che ha visto come protagonista Carolina Wilga, viaggiatrice tedesca di 26 anni che è riuscita a sopravvivere per ben 12 giorni da sola e in condizioni estreme dopo essersi smarrita in un bush australiano: la ragazza è stata fortunatamente individuata da una squadra di soccorritori a pochi chilometri di distanza dalla sua auto abbandonata.

Dodici giorni nel nulla, senza scarpe, cercando acqua tra le rocce e orientandosi solo con l'istinto. Carolina Wilga, 26 anni, è sopravvissuta nel deserto australiano dopo che la sua auto è uscita di strada. Ha camminato a piedi nudi per chilometri, bevendo acq

Sopravvissuta 12 giorni nelle lande australiane bevendo acqua piovana: la storia di Carolina Wilga; L'incidente, i 12 giorni bevendo acqua piovana, il salvataggio per caso: Carolina, la turista tedesca scampata alla morte nel «bush» dell'Australia; Carolina Wilga, la storia della ragazza ritrovata viva dopo 12 giorni nella foresta. Acqua piovana e “regola d.

L'incidente, i 12 giorni bevendo acqua piovana, il salvataggio per caso: Carolina, la turista tedesca scampata alla morte nel «bush» dell'Australia - Carolina Wilga, 26 anni, si è avventurata in un territorio semideserto e ha abbandonato il suo van dopo essere finita in un dirupo. Da msn.com

Turista si perde nella foresta, Carolina ritrovata dopo 12 giorni: «Sopravvissuta senza scarpe e bevendo acqua dalle pozzanghere» - Ben undici notti nella foresta con poche scorte di cibo, senza scarpe né acqua. msn.com scrive