Allerta meteo in città l’avviso del sindaco Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione della proroga dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 11,00 di domani giovedì 17 luglio fino alle ore 21,00 dello stesso giorno, salvo ulteriori valutazioni, il sindaco Clemente Mastella ha prolungato l’avviso per le avverse condizioni meteorologiche. In particolare per il Sannio sono previste “locali rovesci e temporali”. Pertanto, si invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo in cittĂ , l’avviso del sindaco Mastella

