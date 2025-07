IranIsraele attacca Palazzo presidente

16.00 Israele ha attaccato il Palazzo presidenziale di Damasco, noto come il "Palazzo del Popolo", utilizzato dal presidente siriano Ahmed al-Shara. Attacchi israeliani su tutta la capitale iraniana. Sono stati colpiti molti simboli del potere civile e militare a Damasco. L'esercito israeliano ha rinforzato le sue truppe al confine siriano. Intanto cresce l'allarme Ue. "Alla luce dell'escalation degli attacchi israeliani sul territorio iraniano esortiamo a rispettare la sovranitĂ e l'integritĂ territoriale della Siria", esorta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimandato di due settimane la decisione di entrare in guerra di fianco a Israele contro l’Iran. La portavoce della Casa Bianca ha parlato di possibilità concreta di negoziati. Ma esiste veramente una possibilità di tra - facebook.com Vai su Facebook

Tregua tra Israele e Iran. Netanyahu: raggiunti tutti gli obiettivi; Meloni chiama Netanyahu: “No all’atomica all’Iran ma torniamo ai negoziati con gli Usa”; Attacco Iran a Israele: dentro un palazzo sventrato da un'esplosione.

