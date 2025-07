Davide Van De Sfroos torna a Verbania con il tour Live 2025

Dopo aver conquistato a novembre l’Unipol Forum di Assago con un concerto tutto esaurito per festeggiare i suoi 25 anni di carriera suggellati dal disco "Van de Vest", Davide Van De Sfroos torna in concerto con il tour "Live 2025". Venerdì 18 luglio l'artista lombardo sarĂ a Verbania, sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Siamo tutti laghée, Davide Van de Sfroos e Alessio Brunialti raccontano il lago di Como - Davide Van De Sfroos è un cantautore che non ha bisogno di presentazioni, almeno sul Lario, che ha cantato si può dire in lungo e in largo durante una carriera ultratrentennale.

“Lo Spirito del Pianeta”, a Casirate concerto di Davide Van de Sfroos - Casirate d’Adda. Sabato 5 luglio alle 21.15 al Bosco Grosso di Casirate d’Adda, in via dell’industria 13, all’interno de “Lo Spirito del Pianeta”, si terrà un concerto di Davide Van de Sfroos.

Davide Van De Sfroos Tour 2025: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Davide Van De Sfroos, nome d'arte del cantautore italiano Davide Bernasconi, anche nel prossimo 2025 sarà in tour per promuovere l'ultimo lavoro Manòglia uscito lo scorso anno. Lo riporta msn.com

