Fake news festival 2025 ci sarà anche Lercio

È online la newsletter del Fake News Festival (è possibile iscriversi gratuitamente qui https:bit.lyFakeNewsletter), il primo e unico festival italiano dedicato al fenomeno delle fake news, in programma ogni anno a Udine. Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione pensato per mantenere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: fake - news - festival - sarà

Fake news, la Rai rilancia la campagna ‘Uniti contro la disinformazione’ con 10 video educativi - In un’epoca in cui l’informazione circola senza filtri e le tecnologie digitali amplificano la diffusione di contenuti falsi, la Rai torna in campo con una campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle fake news.

Cosa c'è dietro la fake news sul malore di Parolin e chi vuole farlo fuori dalla corsa a nuovo Papa - Una vendetta per il caso Becciu o una strategia degli americani? La Santa Sede smentisce le notizie sulle condizioni di salute di Pietro Parolin

"L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento - Una bufala o una semplice goliardata per saltare un giorno di scuola? È stato immediatamente smascherato il goffo tentativo di spacciare per vera un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Federico Basile.

Torna per il 21esimo anno il festival del Cinema Archeologico: una settimana di proiezioni tra Agrigento, Licata, Realmonte e Palermo. La rassegna, realizzata in collaborazione con il Ram Film Festival, Fondazione Museo civico di Rovereto, sarà arricchita qu - facebook.com Vai su Facebook

Fake news festival 2025, ci sarà anche Lercio; Fake News Festival, un assaggio dell’unico festival in Italia sulle bufale; Se la vita è un patto con la fiducia.