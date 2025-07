Teatro Sistina 2025 26 | in cartellone Enrico Brignano Max Giusti e Serena Rossi

Teatro Sistina, stagione 202526: in cartellone Enrico Brignano, Max Giusti, Paolo Conticini, Vanessa Incontrada, Rossella Brescia, Serena Rossi e il Sistina Chapiteau finalmente installato nella Capitale. Dalle novitĂ assolute come Moulin Rouge! Il Musical  e Il ragazzo dai pantaloni rosa ( qui la nostra recensione del film ) agli attesissimi ritorni di grandi mattatori come Enrico Brignano, Max Giusti, Paolo Conticini, fino a due Musical tra i piĂą amati degli ultimi anni, come Matilda sei mitica  – con protagonisti Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi – e Tootsie, a cui seguiranno tre mattatrici del calibro di Vanessa Incontrada, Rossella Brescia e Serena Rossi: il Teatro Sistina, da sempre numero uno per eccellenza e qualitĂ , anche quest’anno si prefigge di raggiungere il bis dei numeri record della scorsa Stagione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Teatro Sistina 2025/26: in cartellone Enrico Brignano, Max Giusti e Serena Rossi

