Us Città di Fasano | tra i pali c’è il nuovo portiere Lorenzo Piras

FASANO - L’Us Città di Fasano annuncia l’arrivo dell’estremo difensore Lorenzo Piras, classe 2006, che rinforza dunque anche il reparto under, in ottica del regolamento vigente che per la prossima stagione prevede obbligatoriamente in campo un calciatore nato dopo il 1° gennaio 2005, uno nato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Fasano, arriva il portiere classe 2006 Piras; Varese in ricostruzione: Piras verso Fasano, anche Vitofrancesco si allontana; Non capiamo e, quindi, chiediamo: Varese, come fai a farti scappare Vitofrancesco, Molinari e Piras? Non accadrà lo stesso con Stampi e Banfi, vero?.