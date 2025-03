Internews24.com - Zanetti racconta: «Ho sofferto quando ho giocato contro Messi, prima della semifinale col Barcellona dissi una cosa a Mourinho»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl vicepresidente dell’Inter, Javier, ha parlatosua esperienza da dirigente e hato alcuni aneddoti sul TripleteIntervenuto come ospite all’evento “Match Point: dalla competizione sportiva alla collaborazione aziendale“, tenutosi a San Quirino, località in provincia di Pordenone, il vicepresidente dell’Inter, Javier, ripercorre alcune tappe del Triplete del 2010 e svela un aneddoto sulla sfidaildi Lionel.LA BATTUTA SUI GIOVANI CALCIATORI IN MAGLIA NERAZZURRA TRA IL PUBBLICO – «I ragazzi sono vestiti davvero bene».A SAN QUIRINO – «Sono veramente contento di essere qui perché i miei bisnonni erano di Sacile. Dunque tornare qui sempre fa un certo effetto».L’IMPORTANZA DEL LAVORO – «Mio padre faceva il muratore mentre mia madre era casalinga.