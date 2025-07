Israele bombarda il cuore di Damasco | la Siria fatta a pezzi

Roma, 17 lug – Nella giornata del 16 luglio l’aviazione israeliana ha colpito con un bombardamento diretto il cuore istituzionale della capitale siriana: la piazza degli Omayyadi, il Palazzo presidenziale e il Ministero della Difesa. Un’escalation senza precedenti che alza ancora una volta l’asticella del conflitto che Israele combatte da anni contro la Siria. Raid israeliano nel cuore di Damasco. Non si tratta di un raid isolato, ma di un tassello di una strategia più ampia che sta ridisegnando l’intero scacchiere mediorientale. Israele, insieme agli Stati Uniti, alla Turchia e alle monarchie del Golfo, sta approfittando del caos regionale per portare avanti una spartizione non dichiarata della Siria e per colpire l’Iran, ex alleato di Damasco e nemico storico di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Israele bombarda il cuore di Damasco: la Siria fatta a pezzi

