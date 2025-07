Mara Venier shock lascia Domenica In e fa il programma di punta di Canale 5? Scoppia il caso!

Il mondo della tv italiana è in fermento: Mara Venier, volto storico della Rai e regina indiscussa della domenica, potrebbe essere pronta a cambiare rete. Le voci che circolano da settimane parlano di tensioni con la dirigenza di Viale Mazzini e di un possibile clamoroso passaggio a Mediaset, dove la conduttrice sarebbe corteggiata per prendere le redini di uno dei programmi di punta. Tra indiscrezioni, malumori e possibili trattative segrete, il futuro di “zia Mara” sembra essere più incerto che mai. Mara Venier passa a Canale 5? Cosa c’è di vero?. L’assenza di Mara Venier alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai non è passata inosservata e ha acceso un tam tam mediatico alimentato da testate come L’Espresso e FanPage. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier shock, lascia Domenica In e fa il programma di punta di Canale 5? Scoppia il caso!

In questa notizia si parla di: mara - venier - domenica - shock

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Mister Movie | Mara Venier “allunga” la domenica: Domenica In non si ferma l’11 maggio! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

“Problemi con la Rai”. Mara Venier, salta tutto adesso: cosa succede Vai su Facebook

Mara Venier spiazza tutti: Lo faccio oggi sennò mi commuovo. Cosa è successo a Domenica In; Mara Venier choc a Domenica In: «Non vi spaventate, sono anestetizzata. Ieri ho avuto il mio quinto intervento; Achille Lauro, il video struggente e la proposta shock a Carlo Conti la sera prima di Sanremo.

Mara Venier, tira e molla con la Rai: “Il rischio che perda Domenica In c’è” - Trattativa ancora in alto mare tra la conduttrice e la Rai Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del futuro televisivo di Mara ... Riporta msn.com

Caos a Domenica In, Mara Venier forse se ne va, ma non è la sola: scappano tutti! - Mara Venier minaccia di andarsene, ma non è la sola: cos'è questo fuggi fuggi? Come scrive donnapop.it