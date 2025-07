Improvviso botta e risposta sui social fra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Motivo della contesa è La mia storia fra le dita, popolare canzone che il cantautore milanese incise nel 1994 e inserita nel disco Destinazione paradiso dell’anno successivo. L’artista romagnola ha annunciato su Instagram una cover anche in versione spagnola ( Mi Historia Entra Tus Dedos ) e portoghese (Quem de Nos Dois ) senza menzionare l’originale di Grignani, che ha quindi deciso di farsi giustizia da sé con un commento piccato, diffuso anche in una story. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) Gianluca Grignani: « La mia storia tra le dita è una mia canzone». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Laura Pausini, scontro con Gianluca Grignani per La mia storia tra le dita