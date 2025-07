Supplenze GaE e GPS | al via le 150 preferenze Dove accedere all’istanza Informatizzazione Nomine Supplenze Come si compila GUIDA Ministero

Al via da oggi e fino alle ore 14 del 30 luglio le domande destinate ai supplenti docenti per la scelta delle 150 preferenze, continuitĂ su sostegno, assunzioni I fascia GPS sostegno per il ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - preferenze - accedere - istanza

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità . Pillole di QuestionTime - Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato affrontato un tema cruciale per i docenti in attesa di incarico per l’anno scolastico 2025/2026: la gestione della domanda delle 150 preferenze, con un focus sulla dichiarazione di disponibilità alla continuità e le sue conseguenze.

Supplenze docenti 2025: chi ha rinunciato alla nomina assegnata può compilare di nuovo la domanda per le max 150 preferenze? E chi ha abbandonato nel corso dell’anno? - Supplenze GaE e GPS 2025/2026: qual è la sanzione per la rinuncia all'incarico e quale quella per l'abbandono dello stesso.

Supplenze GPS, ruoli concorsi, domanda 150 preferenze, scioglimento riserva 2025 LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze e immissioni in ruolo: comincia l'estate dei precari, appena concluse le lezioni. I primi appuntamenti sono lo scioglimento della riserva per GPS da lunedì 16 giugno e sempre dalla stessa date le operazioni annuali per le GaE.

Supplenze docenti 2025/26 domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio al 30 luglio Mini call veloce 14-19 agosto Sintesi della Confal https://www.confalfederazionescuola.it/joom19/images/PROSSIMI_ADEMPIMENTI.pdf Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: alle 10 al via con le 150 preferenze. Come accedere, ELENCO scuole per comune e distretto e FAQ MIM; Supplenze GaE e GPS: al via le 150 preferenze. Dove accedere all'istanza Informatizzazione Nomine Supplenze. GUIDA Ministero; Gps 150 preferenze e immissioni in ruolo: cosa c’è da sapere – Rivedi la Diretta.

Supplenze docenti 2025/26: alle 10 al via con le 150 preferenze. Come accedere, ELENCO scuole per comune e distretto e FAQ MIM - Si parte alle 10 di questa mattina con la scelta delle 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. orizzontescuola.it scrive

Domanda preferenze 150 scuole per le supplenze da GAE e GPS 2025 2026: funzioni aperte dalle 10.00 del 17 Luglio - Le domande per le preferenze delle 150 scuole ai fini delle supplenze ai docenti per l'a. Lo riporta ticonsiglio.com