Rock in Roma 2025 | Joe Bonamassa il 19 luglio 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea

Joe Bonamassa 19 luglio 2025 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea) Apertura porte: h 19:30 Inizio concerto: h 21:00 Prezzi dei biglietti: Parterre Centrale: € 110,00 + € 16,50 d.p. Parterre Laterale: € 90,00 + € 13,50 d.p. Tribuna Centrale: € 85,00 + € 12,75 d.p. Tribuna Mediana: € 75,00 + € 11,25 d.p. Tribuna Laterale: € 65,00 + € 9,75 d.p. Tribuna Alta: € 60,00 + € 9,00 d.p. Biglietti disponibili su rockinroma.com e su ticketone.it Il palco di Rock in Roma accoglierà la superstar della sei corde JOE BONAMASSA, che si esibirà sabato 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rock in Roma 2025: Joe Bonamassa il 19 luglio 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea)

In questa notizia si parla di: luglio - auditorium - parco - musica

Segni. Giovedì 17 Luglio alle ore 19, nella Sala Pio XI Auditorium in Piazza S. Maria, Conferenza di apertura della mostra fotografica di Linda Donati - Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Giovedì 17 Luglio alle ore 19, nella Sala Pio XI Auditorium in Piazza S.

Jimmy Sax in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 25 luglio - Un imperdibile ed esclusivo concerto in cui il sassofonista di origine francese suonerà le hit mondiali e tutti i brani del suo ultimo album Million Miles L'articolo Jimmy Sax in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 25 luglio proviene da Il Difforme.

NILE RODGERS & CHIC tornano in Italia! * Opening Act: Son Mieux * 15 luglio | Roma | Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone * 17 luglio | Bari Locus Festival | Fiera del Levante * 18 luglio| Cattolica | Arena della Regina * 19 luglio | Lucca Su Vai su Facebook

Nile Rodgers – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma – 15 Luglio 2025; Anticipazioni per la “Tosca” di Puccini del 17 luglio alle 17.20 su Rai 5: dall’Auditorium Parco della Musica; Herbie Hancock all'Auditorium Parco della Musica.

Rock in Roma 2025: Joe Bonamassa il 19 luglio 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea) - Joe Bonamassa 19 luglio 2025 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea) Apertura porte: h 19:30 Inizio concerto: h 21:00 Prezzi dei biglietti: ... Come scrive romadailynews.it

Il celebre “o fortuna” dei carmina burana in concerto alla cavea dell’auditorium parco della musica il 17 luglio - Il 17 luglio all’auditorium Parco della Musica di Roma Michele Spotti dirige per la prima volta il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nei Carmina Burana di Carl Orff, con l’Orchestra Sinfo ... Riporta gaeta.it