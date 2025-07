Chiusi della Verna rievoca la donazione del Sacro Monte a San Francesco

Arezzo, 17 luglio 2025 – Una rievocazione storica per rivivere la donazione del Sacro Monte della Verna a San Francesco. Tradizioni, atmosfere e personaggi del tredicesimo secolo saranno messi in scena domenica 20 luglio nell’evento “La corte in festa” con oltre cento figuranti che verranno coinvolti in un ricco programma di iniziative per tutte le etĂ tra cortei, spettacoli e teatro per ricordare uno degli avvenimenti piĂą significativi del passato del borgo casentinese e del francescanesimo. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco La Verna in sinergia con Comune di Chiusi della Verna e Ordine dei Frati Minori della Verna, facendo affidamento su un finanziamento della Regione Toscana che ha permesso di ricostruire fedelmente gli abiti storici del 1200. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusi della Verna rievoca la donazione del Sacro Monte a San Francesco

Il Comune di Chiusi della Verna tra i vincitori del bando "Bici in Comune" - Un finanziamento per Chiusi della Verna per sviluppare mobilità ciclistica e cicloturismo. Il Comune del Casentino è risultato tra i vincitori del bando "Bici in Comune" che è stato promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani per favorire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto.

Disponibilità dal comune di Chiusi della Verna a collaborare per riqualificare l’ex Sacci - Piena disponibilità nel condividere in tempi rapidi un progetto di riqualificazione dell’ex cementificio Sacci.

PROGRAMMA 2025 - 20 LUGLIO - CHIUSI DELLA VERNA Info: +39 3496421279 +39 3394967629 Vai su Facebook

