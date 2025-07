NASCAR fine settimana nella ‘Monster Mile’ per la Cup Series

Nuovo short-track in vista per la NASCAR Cup Series dopo i muretti di Chicago ed i saliscendi di Sonoma. Manca sempre meno al via della Würth 400, ventunesimo atto della regular season che vivremo presso l’impegnativo catino di Dover. L’impianto, situato nello Stato del Delaware ed inaugurato nel 1969, ospita una singola prova della NASCAR Cup Series, una caratteristica differente rispetto al passato quando la ‘Monster Mile’ aveva due corse di cui una valida per i NASCAR Playoffs. Kyle Busch (2008, 2010), Chase Elliott (2022), Alex Bowman (2021) e Denny Hamlin (2020) vantano almeno una vittoria tra coloro che sono ancora presenti nello schieramento, manca per la prima volta all’appello l’ex campione Martin Truex Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, fine settimana nella ‘Monster Mile’ per la Cup Series

In questa notizia si parla di: nascar - series - monster - mile

NASCAR, la Cup Series ritorna in Texas a Fort Worth - Dopo l’avvincente sfida di domenica scorsa a Talladega, un nuovo week-end è alle porte per quanto riguarda la NASCAR Cup Series dal Texas Motor Speedway.

NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series - Fine settimana importantissimo per il motorsport negli USA e di conseguenza anche per la NASCAR Cup Series che si appresta per disputare la tradizionale Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway.

NASCAR, l’estate della Cup Series scatta da Nashville - Inizia da Nashville l’estate della NASCAR Cup Series che si concluderà a Daytona con la conclusione della regular season.

NASCAR, fine settimana nella ‘Monster Mile’ per la Cup Series; NASCAR, la Monster Mile attende la Cup Series.

Hyak x FunPops: Monster Mile Edition - Autotrader EchoPark Automotive 400 · Time/Date: 2pm EDT on Sunday, July 20 · Location: Dover Motor Speedway · Layout: 1 mile oval track · Format: 400 miles/400 laps | Stages: 120/250/400 · TV/Radio: - Da speedwaydigest.com

NASCAR 2025 Dover Cup Series Schedule Revealed: Full Weekend Lineup, Race Times & Must-See Events - Discover the full weekend schedule for the AutoTrader EchoPark Automotive 400. Scrive slicksandsticks.com