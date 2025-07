Confcommercio crescita modesta e consumi fragili

L'estate si è aperta all'insegna del permanere di un clima di elevata incertezza sull'economia: lo afferma Confcommercio nella nota di luglio sulla congiuntura. L'incertezza sui dazi influenza le aspettative di consumatori e imprese e la geopolitica non aiuta: in questo contesto l' economia italiana, pur non mostrando particolari elementi di vivacità , continua a muoversi lungo un sentiero di moderato sviluppo, spiega Confcommercio. L'occupazione continua a migliorare e l' inflazione è ormai sotto controllo, ma "tra le note dolenti si devono segnalare la bassa dinamica dei consumi, il perdurare di difficoltà del sistema industriale e la debolezza della fiducia di famiglie e imprese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confcommercio, crescita modesta e consumi fragili

