Tragico incidente sul lavoro a Massa Lubrense | operaio muore cadendo da sei metri

Perde la vita mentre installa un condizionatore. Un operaio di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, a seguito di una caduta da circa sei metri mentre stava montando un impianto di climatizzazione. L'uomo stava lavorando in una palazzina situata in via Pontone, quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. L'impatto al suolo è stato violentissimo: è atterrato di schiena su un cordolo in cemento, riportando ferite letali. Inutili i tentativi di soccorso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

