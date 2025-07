Rubavano parti di auto e le rivendevano online | presi due 25enni

Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, all’esito dell’attivitĂ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento e Montesarchio hanno dato esecuzione ad una ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento, applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due 25enni, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di sedici episodi di furti su autovetture commessi nella regione Campania. In particolare, l’attivitĂ d’indagine traeva origine da un furto di componenti meccaniche di un’autovettura Fiat 500 X commesso in Montesarchio, nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubavano parti di auto e le rivendevano online: presi due 25enni

In questa notizia si parla di: 25enni - rubavano - parti - auto

