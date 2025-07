Ascolti TV | Mercoledì 16 Luglio 2025 Le Azzurre vincono la serata 16.2% La Ruota senza le Teche al 22.5%

Nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio 2025, su Rai1 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Norvegia-Italia  ha interessato 2.371.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Mamma o papĂ ? ha conquistato 1.682.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 intrattiene 880.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 846.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 il debutto de Il Caso  segna 877.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Zona Bianca  totalizza un a.m. di 838.000 spettatori (7.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 576. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 16 Luglio 2025. Le Azzurre vincono la serata (16.2%), La Ruota senza le Teche al 22.5%

In questa notizia si parla di: mercoledì - luglio - serata - ascolti

Programmi tv mercoledì 9 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno torna Don Matteo, su Sky Cinema Uno Gli anni belli. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 9 luglio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 2 luglio 2025 - Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 2 luglio 2025 - Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale.

#Canale5 con il calcio vince la serata di mercoledì 9 luglio 2025. #AscoltiTv Vai su Facebook

Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna conferma la leadership dell’access prime time con oltre 3.400.000 spettatori e il 21.6% di share. #LaNotteNelCuore si aggiudica gli ascolti della prima serata. Vai su X

Ascolti tv ieri mercoledì 9 luglio chi ha vinto tra Psg - Real Madrid, Chi l'ha visto e Rocco Schiavone; Ascolti Total Audience di mercoledì 2 luglio; Ascolti tv ieri (9 luglio): Federica Sciarelli saluta col botto, Canale 5 domina e Rai 1 affonda con Alessandro Preziosi.