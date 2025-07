Civitella per il Meyer | torna il 26 luglio l’evento di solidarietà

Arezzo, 17 luglio 2025 – L’ultima edizione ha permesso di raccogliere qualcosa come 10mila euro, il ricavato di una serata all’insegna di tanta musica, divertimento e ovviamente anche buon cibo. Adesso l’obiettivo è ripetersi e, perché no, magari migliorarsi ancora. A Civitella è tutto pronto per l’edizione 2025 di Civitella per il Meyer. Un appuntamento che è diventato ormai una tradizione dell’estate aretina, in grado di mettere insieme dj, vocalist, club e associazioni del territorio, trasformando il piccolo borgo medievale della Valdichiana in una discoteca a cielo aperto dove l’unico fine, oltre al divertimento, è quello di aiutare la fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Civitella per il Meyer”: torna il 26 luglio l’evento di solidarietà

Torna anche per il 2025 l'appuntamento con Civitella per il Meyer - Arezzo, 17 luglio 2025 – Torna anche per il 2025 l'imperdibile appuntamento con Civitella per il Meyer, sabato 26 luglio in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

