Portoferraio (Isola d’Elba),16 luglio 2025 – Jeremy Irons fa tappa all’ Isola d’Elba. Il celebre attore inglese è stato sorpreso dal maltempo del 13 luglio scorso, mentre stava trascorrendo alcuni giorni in barca nelle acque cristalline dell’arcipelago toscano. Sbarcato da uno splendido yacht alla fonda nella baia di Procchio, Irons è stato visto approdare sotto una pioggia battente sulla spiaggia di Campo all’Aia, a bordo di un gommone. Sotto il diluvio, il premio Oscar del grande schermo è stato condotto in taxi all’aeroporto della Pila a Marina di Campo. Purtroppo il suo volo per Pisa era stato cancellato a causa dell’allerta meteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jeremy Irons all’Isola d’Elba, sotto la pioggia ma col sorriso