Le Pievi della Carnia | tra spiritualità storia e paesaggio

Il cammino delle Pievi in Carnia √® un pellegrinaggio tra natura e spiritualit√† in un territorio di rara bellezza. L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Le Pievi della Carnia: tra spiritualit√†, storia e paesaggio

In questa notizia si parla di: pievi - carnia - spiritualità - storia

Cammino delle Pievi: 20 tappe tra spiritualità e natura in Friuli; Al via la stagione 2024 del Cammino delle Pievi. Con un nuovo Vademecum per i pellegrini; Alpi carniche: tra cime e borghi muovetevi in punta di pievi.