Trump e l' amico Putin | il gioco delle tre carte

Mettiamo insieme tre-quattro date per esplorare i meandri del pensiero trumpiano sull'Ucraina. Nel colloquio telefonico del tre luglio Putin tra le tante cose disse al presidente americano che aveva bisogno di 60 giorni per raggiungere i suoi obiettivi i militari. Nessuno ha mai smentito questa indiscrezione rimbalzata su diversi media e rimarcata dal braccio destro del povero Navalny, Leonid Volkov. Ancora: qualche giorno fa Trump ha lanciato un ultimatum a Putin annunciando che gli Usa metteranno sanzioni secondarie, cioè dazi del 100%, ai paesi che continuano a commerciare con la Russia. Appunto, ha spostato in là la scadenza rispetto ad una legge bipartisan che giace a Capitol Hill, firmata da 85 senatori su 110, che porrebbe subito dazi del 500% verso quei paesi che hanno rapporti economici con il Cremlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump e l'amico Putin: il gioco delle tre carte

In questa notizia si parla di: putin - trump - amico - gioco

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che invierà missili antiaerei Patriot in Ucraina, aggiungendo che sono necessari per difendere il Paese perché il presidente russo Vladimir Putin "parla bene, ma poi bombarda tutti la sera". Trump non h Vai su Facebook

Trump e l'amico Putin: il gioco delle tre carte; Sefcovic (Ue): «Non abbandoniamo negoziato con Usa»; Trump e il grande gioco artico - - L’economia com’è e come può essere. Per un’Italia capace di futuro.

Trump e l'amico Putin: il gioco delle tre carte - Le giravolte sull'Ucraina: i tanti interventi sbandierati con la tempistica di Trump non avranno nessun effetto prima di quei sessanta giorni che Putin vuole per raggiungere i suoi obiettivi ... Riporta msn.com

L’ultimatum di Trump a Putin, l’esperto: “I dazi? Una barzelletta. Il vero strumento di pressione sono le armi” - it a John Lough (Nest) dopo l'ultimatum di Trump a Putin: "Per agevolare un futuro dialogo con Mosca, gli Stati Uniti passano ... Scrive fanpage.it