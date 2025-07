Brescia apologia fascismo sul web | perquisizioni di giovani in tutta Italia

(Adnkronos) – Apologia di fascismo e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione religiosa: sono i reati ipotizzati dalla procura di Brescia in un'inchiesta, svolta in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia, che ha portato questa mattina a perquisizioni di 26 persone, per lo più giovani, in tutta Italia. Sono sospettati – spiega in una .

Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli, la Procura insiste: è apologia di fascismo - Milano – In giorni in cui proliferano gli omaggi istituzional i in occasione dei 50 anni della morte, la Procura di Milano ha presentato ri corso in appello contro la sentenza del 28 novembre scorso con cui il Tribunale ha assolto “perché il fatto non sussiste” 23 militanti di estrema destra, identificati tra oltre mille partecipanti e imputati per manifestazione fascista, sulla base della legge Scelba, per aver risposto alla chiamata del “presente” e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, il 29 aprile 2019, alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.

“A Dongo apologia di fascismo, fatti gravi”: Pellegrini (M5s) annuncia un’interrogazione alla Camera - Come il Partito democratico, anche il Movimento 5 stelle, attraverso l’intervento del deputato Marco Pellegrini, ha annunciato interrogazioni e interpellanze sui fatti di Dongo, dove un gruppo di neofascisti ha ricordato Benito Mussolini col saluto romano, e su quanto accaduto alla fornaia di Ascoli Piceno, identificata dalle forze dell’ordine per avere esposto uno striscione antifascista e in seguito vittima di messaggi intimidatori.

Varese, perquisita sede Do.Ra.: 10 indagati per apologia del fascismo - Blitz della polizia martedì mattina nella sede di Do.Ra., Dodici Raggi, ad Azzate, nel Varesotto, e nelle abitazioni di 10 militanti del gruppo di estrema destra, tutti indagati.

