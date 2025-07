Tutto √® pronto per il grande appuntamento che vivremo nel corso del fine settimana in arrivo. Stiamo parlando della Europe Triathlon Cup 2025 che si disputer√† a Melilla, in Spagna. Le gare si disputeranno su distanza sprint con un unico giro per quanto riguarda la parte di nuoto da 750 metri, quindi vedremo la parte in bici da 20 chilometri, prima della sezione dedicata alla corsa da 5 chilometri. Gli orari? La gara elite femminile scatter√† alle ore 18.00 di sabato 19 luglio, mentre quella maschile prender√† il via alle ore 20.15. Quali sono i convocati azzurri?¬†Saranno impegnati 16 atleti tra Elite e Under23: Carlotta Missaglia (Carabinieri), Nicola Azzano (Carabinieri), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Euan De Nigro (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), Angelica Prestia (Esercito), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) e Pietro Giovannini (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, ben 16 azzurri al via della European Cup di Melilla