La mappa delle crisi industriali in Italia | dall’automotive alla siderurgia al tessile

L’Italia industriale crolla in silenzio. Non ci sono conferenze stampa, né piani pubblici di riconversione o rilancio. Solo una lista, lunga e fitta, di nomi, città , province, settori. Una mappa della crisi che si estende da Nord a Sud, come un’infezione sistemica, e che Collettiva – il portale della Cgil – ha raccolto e documentato con precisione chirurgica. Dentro ci sono gli esuberi, le casse integrazioni, le chiusure definitive e gli accordi di solidarietà . C’è l’automotive, la siderurgia, il tessile, l’informatica. E c’è soprattutto il silenzio di un governo che assiste senza intervenire. Il collasso dell’automotive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La mappa delle crisi industriali in Italia: dall’automotive alla siderurgia al tessile

In questa notizia si parla di: mappa - crisi - italia - automotive

Brianza in saldo, la mappa degli "affari" che si fanno con la crisi: più di 300 case, box e capannoni all'asta in 4 mesi - In Italia sempre più immobili finiscono all’asta. Stando ai dati rilasciati dall’osservatorio Brick realizzato dalla società  Berry Srl, nel corso del 2024 in Italia sono state censite 114.

Nelle nostre #città fa sempre più caldo, soprattutto d’#estate. In #Italia, da fine maggio al 20 giugno 2025, sono stati emessi dal Ministero della... Vai su Facebook

Stellantis e le altre: esuberi e cassa integrazione; Stellantis, Imparato: «La crisi dell'auto è un dramma industriale, chiuderemo le fabbriche se le cose non cambiano»; Leone ferito | L’Italia può ancora trovare spazio nella partita della transizione ecologica.

La mappa delle crisi industriali in Italia: dall’automotive alla siderurgia al tessile - Da Stellantis alle cartiere, una geografia della resa industriale. Come scrive lanotiziagiornale.it

Crisi automotive, da Volkswagen al rischio occupazionale in Italia - 000 posti di lavoro nel settore automobilistico in Germania, e l’Italia potrebbe non essere risparmiata da questa crisi. Scrive blitzquotidiano.it