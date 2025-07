MotoGP si torna a Brno dopo 5 anni L’implacabile Marquez e il redivivo Martin protagonisti del GP di Cechia?

Il Mondiale di MotoGP entra nella propria seconda metà di stagione. Non ancora fisicamente, bensì aritmeticamente. Il redivivo Gran Premio di Cechia rappresenterà il dodicesimo dei ventidue appuntamenti che compongono il calendario di un 2025 sempre più anestetizzato dalla supremazia assoluta di Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce da quattro back-to-back consecutivi. In altre parole, dopo Silverstone, è passato per primo sotto qualsiasi bandiera a scacchi sventolata tra Alcañiz, Mugello, Assen e Sachsenring. Un parziale di 148 punti su 148 (!) che gli ha permesso di portare il suo vantaggio in classifica generale a 83 lunghezze sul fratello Alex e a 147 su Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, si torna a Brno dopo 5 anni. L’implacabile Marquez e il redivivo Martin protagonisti del GP di Cechia?

In questa notizia si parla di: motogp - marquez - redivivo - cechia

