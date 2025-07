Calciomercato Inter, rimane ancora una grossa incognita nel centrocampo nerazzurro: le ultime sulla trattativa in uscita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione di Kristjan Asllani in casa Inter si fa sempre piĂą complicata. Il centrocampista albanese, arrivato nell’estate 2022 dall’Empoli con grandi aspettative, potrebbe rappresentare una preziosa occasione di plusvalenza per il club di Serie A, ma resta da sciogliere un nodo fondamentale: la sua volontĂ . Il Calciomercato Inter è giĂ attivo in quanto la societĂ avrebbe giĂ ricevuto offerte interessanti, tra cui quella concreta del Real Betis, ma il giocatore ha deciso di rifiutare la destinazione spagnola, facendo di fatto saltare la trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, bandolo della matassa a centrocampo: la dirigenza nerazzurra punta a sbrogliarlo nelle prossime settimane