Roma, 17 luglio 2025 – Nei prossimi giorni sarà in pagamento l’ assegno unico del mese di luglio. Ma in questi giorni ha generato apprensione la notizia della diminuzione dell’importo medio dell’assegno unico. Il calo dell’assegno unico. Occorre fare chiarezza dire che l’importo medio dell’assegno unico diminuisce non vuol dire che cala rispetto l’anno precedente la cifra che ogni mese viene incassata dalle famiglie, con figli a carico, che ne hanno diritto (a meno che non sia cambiato il valore dell’Isee della famiglia). Significa invece che la cifra che le famiglie incassano mediamente (il valore medio appunto) si abbassa per una serie di motivi sociali, economici e demografici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché diminuisce l’importo medio dell’assegno unico