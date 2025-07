I giganti del rock tornano a scuotere Milano

Il 22 luglio 2025, il Parco della Musica di Milano si trasformerà nell’epicentro dell’energia rock più pura quando The Who saliranno sul palco per una delle date più attese dell’estate italiana. Dopo due anni dalla loro straordinaria esibizione al Firenze Rocks 2023, Pete Townshend e Roger Daltrey sono pronti a riaccendere quella fiamma che per oltre sessant’anni ha illuminato il panorama musicale mondiale. La band britannica ha scelto due location storiche per il loro ritorno nel Belpaese: domenica 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I giganti del rock tornano a scuotere Milano

