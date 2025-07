Ops MPS su Mediobanca | al 16 luglio raccolte 8.594 adesioni pari allo 0,0010% delle azioni oggetto dell’offerta

Procede l'offerta pubblica di scambio di MPS su Mediobanca avviata il 14 luglio e in scadenza l'8 settembre, resta la tensione tra i vertici: Nagel critica l'operazione come "ostile", Lovaglio conferma l'obiettivo del 66% e l'intenzione di cambiare CEO Nell'ambito dell'Ops volontaria totalita.

Mps pronta all’Ops su Mediobanca entro luglio dopo il via libera della BCE, obiettivo chiusura entro agosto - L’offerta pubblica di scambio punta a una quota di controllo superiore al 66%, ma la soglia minima resta flessibile, la Borsa resta prudente, con uno sconto del 7,3% nel concambio e nessun rilancio previsto per ora L’offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca potr

Ops Mps-Mediobanca, in arrivo via libera BCE, avvio 8 o 15 luglio, nodo soglia minima a 66,67%; obiettivo chiusura entro agosto - Prosegue l'indagine della Procura di Milano sulla cessione del 15% di Mps del novembre 2024 per ipotesi aggiotaggio; sotto verifica presunti accordi tra Banco Bpm, Anima, Delfin e Caltagirone, Banca Akros respinge le accuse e difende trasparenza dell'operazione L’offerta pubblica di scambio d

Bce, sì all’Opa Mps-Mediobanca. L’ipotesi: si parte da inizio luglio - di Orlando Pacchiani Una giornata sull’ottovolante, quella di ieri, per Banca Monte dei Paschi: da una parte l’annuncio del via libera all’ Ops su Mediobanca da parte della Bce, con l’ufficialità che arriverà al più tardi oggi, dall’altra le indiscrezioni sul dossier aperto dalla commissione europea sulla vendita del 15 per cento avvenuta a novembre, su cui sta indagando la procura di Milano.

OFFERTA MPS, SCHIAFFO AI VERTICI DI MEDIOBANCA DAI SINDACATI DEL GRUPPO (Il Giornale, Camilla Conti, 9 luglio 2025) Punti chiave: - I sindacati di Mediobanca (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin) hanno respinto la richiesta dei vertici di espri Vai su X

Lovaglio mette Nagel alla porta “Un nuovo ad per Mediobanca” - Se l’offerta Mps va in porto è previsto in uscita anche il presidente Pagliaro. Secondo repubblica.it

MPS, al via l'OPS su Mediobanca, adesioni aperte fino all'8 settembre, già raccolto il 35%, obiettivo al 51% - Prende il via oggi, lunedì 14 luglio 2025, l’offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Da informazione.it