Meteo Toscana | caldo sopra la media ma senza eccessi Le previsioni in vista di agosto

Firenze, 16 luglio 2025 – Un’estate calda, sì, ma senza eccessi. È quanto emerge dalle ultime tendenze elaborate dal Consorzio Lamma, che monitora l’andamento climatico in Toscana e fornisce aggiornamenti regolari su previsioni e scenari meteo. E almeno per i prossimi dieci giorni, la notizia è rassicurante: nessuna grande ondata di calore in vista, né condizioni di forte disagio prolungato. Situazione Termica Attuale. Previsioni Temporali e Stabilità Climatiche. Proiezioni per Agosto. Possibilità di Precipitazioni e Conclusioni. Situazione Termica Attuale. «In questa fase – spiegano dal Lamma – ci troviamo in una situazione termica che oscilla tra valori medi e leggermente superiori alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

