Una serata apparentemente tranquilla è stata improvvisamente squarciata dal suono delle sirene e dalle luci blu dei mezzi di soccorso. L’ incendio che ha colpito un centro commerciale appena inaugurato, ha trasformato un luogo di aggregazione e speranza in un teatro di devastazione. Il fuoco si è propagato con una rapidità impressionante, avvolgendo scaffali e corsie, rendendo impossibile la fuga a molte persone presenti all’interno della struttura. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.3, scatta l’evacuazione: è allerta tsunami Leggi anche: Notte di paura in Italia: ambulanze, polizia, le urla e la tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incendio al centro commerciale, morti e feriti: come è successo (VIDEO)

L'inchiesta sull'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti: cinque indagati tornano liberi - Cinque indagati dell'inchiesta sull'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti di contrada Piana Bugiades, a Licata, tornano liberi.

"Il Sottomarino" distrutto da un incendio, ParlAutismo all'opera: "Raccolta fondi per far ripartire il centro" - Le famiglie dell'Associazione nazionale ParlAutismo attraverso una raccolta fondi corrono in soccorso del centro "Il Sottomarino", frequentato da decine di giovani con disabilità intellettivo-relazionale e fisica per praticare sport, devastato nello scorso fine settimana da un rogo.

Scoppia incendio in una casa in centro: appartamento distrutto dalle fiamme - Modena, 28 aprile 2025 – Rogo questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento in via Ganaceto, in centro.

Oltre 50 i morti in incendio centro commerciale in Iraq - Sono oltre 50 i morti nell'incendio di un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut. Come scrive msn.com

