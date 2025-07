Europei femminili immensa Girelli | la sua doppietta porta l’Italia in semifinale dopo 28 anni E c’è un parallelismo con il 1997 che fa ben sperare

Un gol ad aprire la sfida e un altro, al 90?, pesantissimo per mandare l’Italia in semifinale all’Europeo dopo 28 anni. Cristiana Girelli ha dimostrato – qualora ce ne fosse ancora bisogno – di essere la calciatrice simbolo della selezione azzurra femminile. Una doppietta storica per un risultato storico. PerchĂ© la Norvegia è avversario forte, ha in rosa calciatrici di livello e fama internazionale, ma l’Italia ha dimostrato di potersela giocare con tutte, arrivando con la fame, la corsa e il cuore dove non arriva la tecnica. E adesso in semifinale la sfida contro una tra Svezia e Inghilterra. 1-2 il finale in favore delle Azzurre, che così a distanza di quasi 30 anni tornano tra le prime quattro d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Europei femminili, immensa Girelli: la sua doppietta porta l’Italia in semifinale dopo 28 anni. E c’è un parallelismo con il 1997 che fa ben sperare

