Perde il controllo dell' auto sulla rotatoria e finisce contro guard rail e segnale

TORRE SANTA SUSANNA - Ha perso il controllo dell'auto, mentre percorreva la rotatoria, ed è finito contro il guard rail. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio 2025, intorno alle 9. Il "teatro" del sinistro è l'intersezione tra la sp 51 (chiamata "Oria-Cellino") e la sp. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: controllo - auto - rotatoria - guard

Frascati, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: muore 43enne - Incidente mortale nella notte tra l’1 e il 2 maggio in via di Vermicino, al confine tra Roma e Frascati.

Lo sparo, la fuga in scooter, l’auto senza controllo: in un video le fasi dell’omicidio di Emanuele Durante a Napoli - Un video, di 1 minuto e 9 secondi, ha ripreso le fasi dell’ omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso il 15 marzo a Napoli.

Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano, un morto - AGI - Un'auto fuori controllo finisce su alcune persone che si stavano spostando dal corteo a Lanciano.

A causa di un incendio di sterpaglie, a ridosso del guard rail della statale 7 Brindisi-Taranto, si è registrato un rallentamento dei veicoli in transito. L'episodio e' avvenuto in prossimità del centro commerciale le Colonne. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare l' Vai su Facebook

Perde il controllo dell'auto sulla rotatoria e finisce contro guard rail e segnale; Tragico incidente ad Assemini: motociclista 38enne muore contro il guard rail; Assemini, incidente sulla provinciale 2. Morto un motociclista.

Perde il controllo dell'auto in rotatoria e si schianta, l'impatto violento: il mezzo si è ribaltato, soccorsi in azione - Il guidatore, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo dell'auto in rotatoria finendo poi per capottarsi. Lo riporta ildolomiti.it

Vola attraverso la rotatoria e si schianta sul guardrail: l'auto si ... - È volata attraverso la rotatoria schiantandosi poi contro il guardrail nel cuore della notte e la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. Riporta msn.com