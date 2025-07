Unicorni | la recensione del film di Michela Andreozzi che inaugura il Giffoni Film Festival 2025

Il cinquantacinquesimo Festival di Giffoni si apre con Unicorni di Michela Andreozzi, che parla dell'amore incondizionato dei genitori per i propri figli e di un dolcissimo bambino di 9 anni che sta cercando la propria identità al di fuori del genere di appartenenza. I protagonisti sono Valentina Lodovini ed Edoardo Pesce. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Unicorni: la recensione del film di Michela Andreozzi che inaugura il Giffoni Film Festival 2025

Michela Andreozzi: "'Unicorni' non è un manifesto gender ma una mappa del presente" - "'Unicorni' non è un manifesto gender, ma è una piccola mappa di decodificazione di questo nostro presente che sta cambiando e noi abbiamo il dovere di vedere come sta cambiando. Da adnkronos.com