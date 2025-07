Firenze il Museo della Moda racconta il 900 tra abiti e opere d' arte

Firenze, 16 lug. (askanews) - Un secolo di moda, dal Charleston agli anni Ottanta di Enrico Coveri, passando per le creazioni di Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Roberto Capucci. Il Novecento raccontato attraverso 40 abiti simbolo della più elevata sartorialità mondiale, molti dei quali mai esposti, che ora stanno in dialogo con opere di artisti come Felice Casorati o Alberto Burri: è il nuovo allestimento realizzato dal Museo della Moda di Palazzo Pitti s Firenze. "Sempre costumi e vestiti, abiti in dialogo con le opere d'arte - ha detto ad askanews Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi - per sottolineare innanzitutto la co-presenza dentro quest'istituto di due collezioni importanti, cioè quella della Galleria d'arte moderna e del Museo della Moda e Costume, come la moda sia a pieno titolo un capitolo della storia del gusto e dell'estetica, non soltanto una aneddotica storia della società e del costume appunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firenze, il Museo della Moda racconta il 900 tra abiti e opere d'arte

In questa notizia si parla di: firenze - moda - abiti - opere

