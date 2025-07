Perché in Italia si va in pensione sempre più tardi e a quanto ammonta la spesa per gli assegni

In Italia si va in pensione sempre più tardi. Secondo l'ultimo Rapporto annuale dell'Inps, nel 2024 l'età media è salita a 64,8 anni, anche a causa della stretta imposta sulle pensioni anticipate. La spesa pensionistica invece, è stata di 364 miliardi di euro, di cui il 44% percepito dalle donne (161 miliardi di euro contro i 204 miliardi degli uomini). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - pensione - tardi - spesa

In Italia 3,66 milioni di dipendenti pubblici, 1/3 in pensione in 10 anni - Secondo i dati Istat aggiornati, sono circa 3,66 milioni i dipendenti pubblici che risultano impiegati in 104.

«In pensione dal 2019, viviamo in giro per il mondo: ecco i quattro Paesi più belli, c'è anche l'Italia ma il mio preferito è un altro» - Norm Bour e sua moglie, entrambi americani, hanno abbandonato la vita stanziale nel 2019 per trasformare la pensione in un?avventura senza confini.

Pensione all’estero, come farsi rimborsare le tasse in Italia - I pensionati che abitano all’estero possono richiedere il rimborso delle tasse. Per ottenerlo, però, è necessario muoversi tempestivamente: il contribuente deve essere fiscalmente residente in un Paese che ha sottoscritto un accordo con l’Italia contro le doppie imposizioni, che preveda esplicitamente la detassazione degli assegni previdenziali che sono percepiti dagli ex dipendenti privati andati in pensione in Italia e la successiva tassazione nel Paese in cui sono residenti.

Il carrello della spesa diventa sempre più caro. L'inflazione in Italia si mantiene su livelli piuttosto bassi ma lo stesso non si può dire per i beni che le famiglie comprano più spesso al supermercato La classifica delle città dove il costo della vita è salito di più: htt Vai su Facebook

Il traguardo pensione si è allontanato: si lascia il lavoro più tardi; Perché in Italia si va in pensione sempre più tardi e a quanto ammonta la spesa per gli assegni; Pensioni, le donne vanno più tardi degli uomini (a 65 anni e mezzo) e con un assegno inferiore del 34%: il rapporto Inps.

Perché in Italia si va in pensione sempre più tardi e a quanto ammonta la spesa per gli assegni - Secondo l'ultimo Rapporto annuale dell'Inps, nel 2024 l'età media è salita a 64,8 anni, anche a causa ... Scrive fanpage.it

Pensioni, addio Fornero. In Italia non si smette di lavorare a 67 anni, ecco la verità - Pensioni, i dati Inps confermano che in Italia si va in pensione prima di 67 anni. Segnala money.it