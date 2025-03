Laprimapagina.it - Addio al Generale Peppino Galatà: odiato dalla ‘ndrangheta, amato dai calabresi

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo la nota del giornalista vibonese Giuseppe Sarlo sulla scomparsa del.Si è spento a Roma, all’età di 93 anni, il, figura di spicco dell’Arma dei Carabinieri, noto per la sua lotta senza tregua contro la criminalità organizzata. Il, che ha perso la sua battaglia contro un tumore al pancreas, ha lasciato un segno indelebile nella storia della sicurezza pubblica italiana.“Ho solo il tempo per esternare una riflessione finale: se potessi tornare indietro nel tempo rifarei tutto quello che ho fatto”. Con queste paroleha salutato la vita terrena, testimoniando il suo spirito incrollabile e il suo profondo senso del dovere.Nativo di Lentini, in provincia di Siracusa,si distinse fin da giovane per la sua eccellenza professionale, tanto da essere selezionato tra un gruppo ristretto di talenti dell’Arma.