LIVE F1 GP Australia 2025 in DIRETTA | Norris in pole doccia fredda Ferrari La griglia di partenza

ARRIVA LA PIOGGIA: C'E' UN PIANO B PER L'ORARIO DELLA GARA7.10 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.7.08 Domani la pioggia viene data quasi per scontata. E allora il grande favorito diventerebbe Max Verstappen. Possibile che l'orario della gara, a causa del meteo, venga spostato dalle 5.00 alle 6.00. Ad ogni modo, quest'anno la McLaren è la grande favorita per vincere entrambi i Mondiali. Ma la stagione è solo agli albori e tante cose possono cambiare.7.06 Più che la posizione, è il distacco immenso a preoccupare per la. Oltre 6 decimi per Leclerc, quasi 9 per Hamilton.La macchina è profondamente diversa concettualmente rispetto al 2024.