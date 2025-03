It.insideover.com - Crisi climatica, femminismo, diversità: tutte le parole che con Trump non devi usare

Leggi su It.insideover.com

L’era della suscettibilità non è mai finita. Si è solo spostata a destra. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’amministrazione del presidente Donaldsta lavorando per vietare o limitare l’uso di centinaia disui siti web governativi, nei documenti ufficiali e in altri testi pubblici. I giornalisti lo hanno scoperto spulciando memo governativi, linee guida ufficiali e non. Tra i termini messi all’indice ci sonocome “attivisti”, “”, “”, “uguaglianza”, “”, “immigrati”, “LGBT”, “salute mentale”, “razzismo” e “vittime”.Tutto per fare contenta la base elettorale del Maga, che non vedeva l’ora di vendicarsi contro termini percepiti come ostili e capaci di triggerare emozioni negative.Alcune di questesono state bandite in contesti specifici, come i riferimenti alle persone transgender che “non si allineano con la posizione attuale del Governo”.