Fiorentina gioia Conference Palladino | Ci serviva una notte così Grazie a tifosi e squadra

Firenze, 13 marzo 2025 - Lasi gode finalmente unavittoriosa, ribalta il Panathinaikos e si regala i quarti di finale diLeague, dove si scontrerà con gli sloveni del Celje nel doppio match di aprile (andata in trasferta il 10 aprile e ritorno in casa il 17). Questa l'analisi di mister Raffaele, sorridente nonostante la fitta pioggia presa durante la partita. "molto bella per noi. Non so se sarà quella della svolta ma ci. Voglio ringraziare iperchè sono stati fantastici e voglio ringraziare i ragazzi perché hanno dato tutto e hanno fatto una grande prestazione. La meritavano una. Ladeve continuare a crescere e a fare prestazioni del genere, siamo felici".Nel secondo tempo siete calati: qual è stato il problema visto che è un cosa frequente nell'ultimo periodo? "Dopo stasera penso di aver capito quale è il problema.