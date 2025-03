Quotidiano.net - Aggredito in mondovisione

Leggi su Quotidiano.net

Cacciato via. Nessun accordo, nessuna firma, nessuna pace. Solo un debordante conflitto politico e umano: la stizza del capo supremo che sbatte fuori della porta l’interlocutore che non si sottomette. "Stai giocando d’azzardo con la Terza guerra mondiale" è l’accusa di Donald Trump a Volodymyr Zelensky che, da leader di paese, rinnova la richiesta di una garanzia "cruciale" degli Stati Uniti per una pace vera, perché Vladimir Putin è "un assassino", ricorda (mostrando foto di massacri). L’incontro di Washington tra Trump e Zelensky per la supposta firma dell’intesa quadro con gli Stati Uniti per la ricostruzione dell’Ucraina – premessa al vero accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie di Kiev a vantaggio di Washington – si chiude con la defenestrazione del leader ucraino dallo Studio Ovale.