Lanazione.it - Rsa, emergenza personale: "Tra Oss e infermieri servono quattromila unità". Paghe e turni gli ostacoli

"La carenza diè un problema atavico. Negli ultimi tempi sicuramente è più evidente anche perché l’ospite è cambiato. Scordatevi il nonno che gioca a carte: in Rsa soggiornano anziani non autosufficienti". A dirlo è Franca Conte, presidente Arat (Associazione residenze anziani Toscana), rete che sul territorio coordina 11 case di riposo per circa 650 posti letto. "Il mondo delle Rsa è complesso, gestire una struttura ancora di più" aggiunge affrontando di petto la questione del. "Mancano due-tremila Oss (operatori socio-sanitari) e più di millea livello regionale" dice Conte ricordando che "la Toscana ha parametri più stringenti di altre regioni" La normativa, infatti, parla di almeno 5 Oss ogni dieci ospiti, un infermiere ogni dieci, un fisioterapista ogni 40 ospiti e stesso rapporto per la figura dell’animatore.